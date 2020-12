Paratici: “Non intendo dire altro del caso Suarez. C’è un comunicato del club” (Di martedì 8 dicembre 2020) Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky prima della gara contro il Barcellona. Non poteva mancare una domanda sul caso Suarez:“Di questo caso ha fatto un comunicato il club, io ho già parlato e riposto prima del derby. Non intendo dire altro”. Foto: Mirror L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 8 dicembre 2020) Fabio, Chief Football Officer della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky prima della gara contro il Barcellona. Non poteva mancare una domanda sul:“Di questoha fatto unil club, io ho già parlato e riposto prima del derby. Non”. Foto: Mirror L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

