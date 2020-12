Morte Maradona, i medici avevano negato a Diego di lasciare la clinica (Di martedì 8 dicembre 2020) Nonostante siano passati diversi giorni dal decesso di Diego Armando Maradona, la sua Morte continua a far discutere. Sull’ex attaccante del Napoli, infatti, sono in corso diverse indagini per accertare la causa della sua Morte. Secondo le ultime indiscrezioni, i medici non avevano dato l’ok al Pibe de Oro per lasciare l’Ospedale dopo l’operazione alla L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Nonostante siano passati diversi giorni dal decesso diArmando, la suacontinua a far discutere. Sull’ex attaccante del Napoli, infatti, sono in corso diverse indagini per accertare la causa della sua. Secondo le ultime indiscrezioni, inondato l’ok al Pibe de Oro perl’Ospedale dopo l’operazione alla L'articolo

NicolaPorro : A ????????’?????? ???? ??????`, il grillino #Morra insiste nelle offese alla presidente calabrese defunta, infilandoci dentro p… - nessunn6 : RT @nonkonforme: Due settimane fa i MEGA assembramenti a Napoli per la morte di #Maradona. Oggi i numeri #covid dei contagi, dei morti e de… - PonytaEle : RT @nonkonforme: Due settimane fa i MEGA assembramenti a Napoli per la morte di #Maradona. Oggi i numeri #covid dei contagi, dei morti e de… - enricomaino : RT @nonkonforme: Due settimane fa i MEGA assembramenti a Napoli per la morte di #Maradona. Oggi i numeri #covid dei contagi, dei morti e de… - RafAuriemma : Fortunatamente nel calcio esistono protagonisti che sanno rispettare la morte di un campione come #Diego. La prima… -