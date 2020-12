In alcuni Paesi i Samsung Galaxy S21 senza caricabatteria in confezione? (Di martedì 8 dicembre 2020) Non è detto ci sia il caricabatteria in alcune confezioni del Samsung Galaxy S21: secondo quanto riportato da ‘xda developers‘, in alcune regioni del mondo l’alimentatore potrebbe mancare visti i dati emersi dal database di ANATEL, ente brasiliano corrispondente all’FCC. Si dice che il colosso di Seul stia effettuando il cambiamento a partire da luglio, come specificato in un rapporto in cui afferma che i suoi smartphone sarebbero stati spediti senza un caricabatteria nella confezione. Se fosse vero, non ci spiegheremmo lo sfottò partito proprio dal produttore asiatico all’indirizzo di Apple per l’assenza dell’alimentatore nei packaging degli iPhone 12. Del resto, lo stesso è accaduto in precedenza quando la compagnia sudcoreana derise quella californiana per aver ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) Non è detto ci sia ilin alcune confezioni delS21: secondo quanto riportato da ‘xda developers‘, in alcune regioni del mondo l’alimentatore potrebbe mancare visti i dati emersi dal database di ANATEL, ente brasiliano corrispondente all’FCC. Si dice che il colosso di Seul stia effettuando il cambiamento a partire da luglio, come specificato in un rapporto in cui afferma che i suoi smartphone sarebbero stati speditiunnella. Se fosse vero, non ci spiegheremmo lo sfottò partito proprio dal produttore asiatico all’indirizzo di Apple per l’asdell’alimentatore nei packaging degli iPhone 12. Del resto, lo stesso è accaduto in precedenza quando la compagnia sudcoreana derise quella californiana per aver ...

Ultime Notizie dalla rete : alcuni Paesi Covid, l'Europa e la guerra al virus: Germania verso nuova stretta, timori anche in Francia Il Messaggero Rocco Turi: “Povero Saviano! Tanta rabbia e troppa solitudine nelle tue analisi sul Paese”.

“Nel momento in cui Roberto Saviano dà del “bastardo” a Matteo Salvini e a Giorgia Meloni- spiega in questa sua analisi il sociologo Rocco Turi- “Saviano mi ricorda molto da vicino Umberto Eco, e le c ...

India, una misteriosa malattia si sta diffondendo, sono già 500 i decessi

Nel Paese asiatico sta giungendo un team dell'OMS per cercare di capire il fenomeno. Il morbo provoca anche vomito e arrossamento degli occhi ...

