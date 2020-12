Il nostro fine è aprire una discussione pubblica

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 8 dicembre 2020) Sebbene registri dissensi, crediamo che la nostra lettera un effetto positivo lo abbia avuto:unasul modello energetico del paese, di cui, converrete, c’è grande urgenza, visti i continui e disastrosi avvertimenti che ci manda il cambiamento climatico in atto. Continuiamo dunque il confronto, magari per allargarlo ad altri soggetti, con l’obiettivo di provocare unaampia e partecipata. Facciamo parte dello stesso fronte politico-sociale e ogni nostrasu dove si avvia il mondo non è, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.