Il cardinale Sepe: Rispettare le norme anti Covid è un dovere. Il virus ci accomuna eppure c’è ancora odio (Di martedì 8 dicembre 2020) “Il virus ci sta facendo capire che siamo persone fragili e inconsistenti, per cui continua a seminare terrore e dolore, continua a farci contare decine e centinaia di morti ogni giorno. Il virus tenta di convincerci che la vita non ha valore, per cui contro questo tentativo assurdo e inaccettabile dobbiamo unirci per lottare e affermare la nostra identità e la nostra cultura, perché la vita è sacra, va difesa e salvaguardata. Ne vanno di mezzo la nostra sopravvivenza, la dignità della persona, il destino dell’intera comunità. Ecco allora l’invito, che diventa obbligo di fronte al pericolo virale incombente, a Rispettare le norme”. Lo ha detto il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, nella sua omelia e discorso alla città in occasione della solennità dell’Immacolata nella ... Leggi su ildenaro (Di martedì 8 dicembre 2020) “Ilci sta facendo capire che siamo persone fragili e inconsistenti, per cui continua a seminare terrore e dolore, continua a farci contare decine e centinaia di morti ogni giorno. Iltenta di convincerci che la vita non ha valore, per cui contro questo tentativo assurdo e inaccettabile dobbiamo unirci per lottare e affermare la nostra identità e la nostra cultura, perché la vita è sacra, va difesa e salvaguardata. Ne vanno di mezzo la nostra sopravvivenza, la dignità della persona, il destino dell’intera comunità. Ecco allora l’invito, che diventa obbligo di fronte al pericolo virale incombente, ale”. Lo ha detto ilCrescenzio, arcivescovo di Napoli, nella sua omelia e discorso alla città in occasione della solennità dell’Immacolata nella ...

IdoneMauro : @rep_napoli Carissimo Cardinale Sepe, sono 40000 anni che l'uomo è uguale a sé stesso. Possono cambiare le forme ma… - rep_napoli : Covid Napoli, il cardinale Sepe: 'Niente dovrà essere più come prima, c'è ancora odio' [aggiornamento delle 12:04] - globalistIT : - rep_napoli : Covid Napoli, il cardinale Sepe: 'Niente dovrà essere più come prima, c'è ancora odio' [aggiornamento delle 12:03] - ildenaro_it : Nel rispetto delle #regole a tutela della #salute in tempo di #crisi #epidemiologica causata dal #Covid-19, i… -