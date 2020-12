I tifosi granata hanno protestato contro la squadra (Di martedì 8 dicembre 2020) Momento delicato e per niente positivo in casa Torino, con la classifica che piange e i risultati che stentano ad arrivare. L’ennesima rimonta subita in questa stagione, nel derby contro la Juventus, ha fatto andare su tutte le furie la piazza, stanca del periodo di crisi della squadra. E così quest’oggi al Filadelfia , manifestando rabbiosamente contro i calciatori della propria società. I tifosi granata SONO STUFI? Questo pomeriggio non è stato di certo dei più tranquilli per staff e squadra del Torino, con i tifosi granata che hanno protestato contro la squadra fuori dal Filadelfia, sede degli allenamenti della società torinese. Gli animi si sono scaldati, e sono volate ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 8 dicembre 2020) Momento delicato e per niente positivo in casa Torino, con la classifica che piange e i risultati che stentano ad arrivare. L’ennesima rimonta subita in questa stagione, nel derbyla Juventus, ha fatto andare su tutte le furie la piazza, stanca del periodo di crisi della. E così quest’oggi al Filadelfia , manifestando rabbiosamentei calciatori della propria società. ISONO STUFI? Questo pomeriggio non è stato di certo dei più tranquilli per staff edel Torino, con ichelafuori dal Filadelfia, sede degli allenamenti della società torinese. Gli animi si sono scaldati, e sono volate ...

MoliPietro : I tifosi granata hanno protestato contro la squadra - Virus1979C : RT @RepubblicaTv: Toro contestato per le troppe sconfitte, squadra e allenatore faccia a faccia con i tifosi: Contestazione dei tifosi gran… - sportli26181512 : #Torino contestato: al Filadelfia faccia a faccia con i tifosi: Dopo il tam tam social erano circa 300 i supporters… - frankietheone1 : RT @RepubblicaTv: Toro contestato per le troppe sconfitte, squadra e allenatore faccia a faccia con i tifosi: Contestazione dei tifosi gran… - EdoardoQuaquini : RT @RepubblicaTv: Toro contestato per le troppe sconfitte, squadra e allenatore faccia a faccia con i tifosi: Contestazione dei tifosi gran… -