I BTS e gli altri nella classifica FIMI (Di martedì 8 dicembre 2020) I BTS sono successi mondiali, ma la classifica italiana FIMI sembra orientata altrove. Tra Sfera Ebbasta e i classici italiani, c’è un sacco di concorrenza da superare Dove sono i BTS nella classifica FIMI? Ormai il k-pop è un fenomeno statunitense quanto coreano – di cui i BTS non sono che la punta dell’iceberg – e la classifica Billboard lo conferma. L’ultimo album dei BTS, Be, sta acquisendo numeri da capogiro con o senza i suoi singoli. A aiutare l’ascesa di Dynamite è la collaborazione con i telefoni Samsung, che pongono la traccia dei Bangtan Boys come colonna sonora della pubblicità del Galaxy S20 FE. Nulla del genere in Italia, però, i BTS non si intravedono nella classifica FIMI. Da noi il primo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 8 dicembre 2020) I BTS sono successi mondiali, ma laitalianasembra orientata altrove. Tra Sfera Ebbasta e i classici italiani, c’è un sacco di concorrenza da superare Dove sono i BTS? Ormai il k-pop è un fenomeno statunitense quanto coreano – di cui i BTS non sono che la punta dell’iceberg – e laBillboard lo conferma. L’ultimo album dei BTS, Be, sta acquisendo numeri da capogiro con o senza i suoi singoli. A aiutare l’ascesa di Dynamite è la collaborazione con i telefoni Samsung, che pongono la traccia dei Bangtan Boys come colonna sonora della pubblicità del Galaxy S20 FE. Nulla del genere in Italia, però, i BTS non si intravedono. Da noi il primo ...

Katyas_soul : RT @frolIino: quando gli armys fanno presente che i bts producono/scrivono la loro musica dite che non c’è niente di male nei gruppi che no… - T4AYONG : Qui per dire che dopo aver sentito tutti gli album dei bts posso confermare che love yourself è fav - meljvsa : RT @frolIino: quando gli armys fanno presente che i bts producono/scrivono la loro musica dite che non c’è niente di male nei gruppi che no… - addjcted : Io per i bts sono un anti per gli skip proprio ???? - yoongurtino : non mio fratello che “che schifo i bts ??????” però poi gli apro pinterest e... -

Ultime Notizie dalla rete : BTS gli BTS: una nuova legge in Corea del Sud li esonera dal servizio militare (per ora) R101 I BTS saltano il servizio militare grazie a una nuova legge

I membri del gruppo K-Pop BTS potranno saltare la leva militare per qualche anno, grazie alla modifica di una precedente legge.

Classifiche, tutte le novità della settimana del 4 dicembre: in USA dominano i BTS

05 dic 2020 - Il nuovo disco della band K-pop si prende la vetta delle classifiche degli album negli Stati Uniti. In Italia il primo posto è ancora occupato da "Famoso" di Sfera Ebbasta.

I membri del gruppo K-Pop BTS potranno saltare la leva militare per qualche anno, grazie alla modifica di una precedente legge.05 dic 2020 - Il nuovo disco della band K-pop si prende la vetta delle classifiche degli album negli Stati Uniti. In Italia il primo posto è ancora occupato da "Famoso" di Sfera Ebbasta.