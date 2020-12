Dinamica e interrogativi sull' hackeraggio subito da Leonardo

Leggi su panorama

(Di martedì 8 dicembre 2020) La vicenda della violazione dei sistemi diforse racconterà ancora molto. Tuttavia un non addetto ai lavori può farsi una serie di idee stravaganti'accaduto, soprattutto partendo dalle scarse informazioni disponibili. Forse può valere la pena fornire alcuni importanti elementi per meglio comprendere le dinamiche che si mettono in moto in una realtà come quella diquando si verifica un incidente cyber. Le statistiche spiegano che in questi casi il tempo medio entro cui un'organizzazione si rende conto di essere stata attaccata si aggirano attorno ai 12 mesi. Nella maggior parte dei casi la scoperta avviene perché i dati vengono rinvenuti sul web. Nel caso specifico niente è stato rintracciato al di fuori dei sistemi, quindi come potevano scoprirlo? Esiste una seconda possibilità di individuare l'esfiltrazione ...