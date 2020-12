Detto Fatto torna domani con Bianca Guaccero e una ‘nuova linea editoriale’ (Di martedì 8 dicembre 2020) Bianca Guaccero Detto Fatto torna in tv. Da domani, alle 15:15 (venti minuti dopo l’orario stabilito inizialmente), la trasmissione sarà nuovamente in diretta su Rai 2 dopo quello che è accaduto il 25 novembre scorso quando un discusso tutorial – in cui la pole dancer Emily Angelillo mostrava al pubblico come utilizzare i tacchi ed essere seducenti anche in contesti inusuali – ne determinò la sospensione. Nessun cambio di conduzione come qualcuno aveva ventilato nelle ultime settimane: Detto Fatto rimane saldamente nelle mani di Bianca Guaccero. Il programma tornerà in diretta con una squadra rinnovata di autori e una nuova linea editoriale curata, per Rai2, da Gabriella Oberti. ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 8 dicembre 2020)in tv. Da, alle 15:15 (venti minuti dopo l’orario stabilito inizialmente), la trasmissione sarà nuovamente in diretta su Rai 2 dopo quello che è accaduto il 25 novembre scorso quando un discusso tutorial – in cui la pole dancer Emily Angelillo mostrava al pubblico come utilizzare i tacchi ed essere seducenti anche in contesti inusuali – ne determinò la sospensione. Nessun cambio di conduzione come qualcuno aveva ventilato nelle ultime settimane:rimane saldamente nelle mani di. Il programma tornerà in diretta con una squadra rinnovata di autori e una nuovaeditoriale curata, per Rai2, da Gabriella Oberti. ...

