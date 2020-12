Bruno Vespa avverte: «Se le siringhe per i vaccini non arrivano, salta la testa di Arcuri» (video) (Di martedì 8 dicembre 2020) Che beffa. “Se le siringhe per i vaccini non dovessero arrivare, la testa di Arcuri salterebbe e con la sua anche quella di qualcun altro più in alto di lui”. Il riferimento al ministro Speranza è palese. Un Bruno Vespa implacabile prende di petto il tema vaccini e siringhe chiamando in causa il supercommissario all’emergenza. Sui vaccini Domenico Arcuri si gioca tutto. Il padrone di casa di “Porta a Porta”, ospite di Live-Non è la d’Urso, mette in guardia il pluri-commissario per l’emergenza coronavirus. Le siringhe arriveranno in ritardo “Anche le regioni hanno le loro responsabilità, ma in questo caso sarebbero tutte dello Stato”. Durante il programma di Canale 5, Bruno ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 8 dicembre 2020) Che beffa. “Se leper inon dovessero arrivare, ladisalterebbe e con la sua anche quella di qualcun altro più in alto di lui”. Il riferimento al ministro Speranza è palese. Unimplacabile prende di petto il temachiamando in causa il supercommissario all’emergenza. SuiDomenicosi gioca tutto. Il padrone di casa di “Porta a Porta”, ospite di Live-Non è la d’Urso, mette in guardia il pluri-commissario per l’emergenza coronavirus. Learriveranno in ritardo “Anche le regioni hanno le loro responsabilità, ma in questo caso sarebbero tutte dello Stato”. Durante il programma di Canale 5,...

LegaSalvini : Bruno Vespa: “Gesù nasce ogni giorno nel cuore dei credenti.Non credo che abbia problemi con l’orologio. La CEI abb… - nieddupierpaolo : RT @SecolodItalia1: Bruno Vespa avverte: «Se le siringhe per i vaccini non arrivano, salta la testa di Arcuri» (video) - SecolodItalia1 : Bruno Vespa avverte: «Se le siringhe per i vaccini non arrivano, salta la testa di Arcuri» (video)… - Rossana86448038 : Bruno Vespa su Domenico Arcuri: 'Arrivano i vaccini e non le siringhe? Potrebbe saltare la sua testa, ma non solo q… - MariaAdeleNari : @CleliaMussari @teatroallascala In fin dei conti c'è gente in giro e in televisione che ha un bel po' di anni in pi… -