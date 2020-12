Bruges, Clement: «Siamo stati a due centimetri dagli ottavi» (Di martedì 8 dicembre 2020) Le parole in conferenza del tecnico del Club Brugge Clement dopo il pareggio contro la Lazio. Le sue parole Il tecnico del Club Bruges Clement ha parlato in conferenza stampa dalla pancia dell’Olimpico al termine di Lazio-Club Brugge 2-2. Ecco le sue parole. «Sento molta delusione, abbiamo pressato bene, abbiamo lavorato tanto in dieci, eravamo a due centimetri da una vittoria storica. La sostituzione di Sobol? Non ho fatto in tempo, si poteva fare prima, ma non è bello fare un cambio prima dell’intervallo, col senno di poi sarebbe stato necessario. Ho sostituito Noa Lang e non De Ketelaere perchè lui è più fisico, non mi aspetto comunque una domanda simile dopo che abbiamo giocato una partita così bene. Di che cosa abbiamo bisogno per andare agli ottavi? Di esperienza, a questo livello dobbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Le parole in conferenza del tecnico del Club Bruggedopo il pareggio contro la Lazio. Le sue parole Il tecnico del Clubha parlato in conferenza stampa dalla pancia dell’Olimpico al termine di Lazio-Club Brugge 2-2. Ecco le sue parole. «Sento molta delusione, abbiamo pressato bene, abbiamo lavorato tanto in dieci, eravamo a dueda una vittoria storica. La sostituzione di Sobol? Non ho fatto in tempo, si poteva fare prima, ma non è bello fare un cambio prima dell’intervallo, col senno di poi sarebbe stato necessario. Ho sostituito Noa Lang e non De Ketelaere perchè lui è più fisico, non mi aspetto comunque una domanda simile dopo che abbiamo giocato una partita così bene. Di che cosa abbiamo bisogno per andare agli? Di esperienza, a questo livello dobbiamo ...

1900_since : #Clement allenatore del #Bruges, parla in conferenza stampa della sfida di #Champions #LazioBruges - frapietrella : Vite allo specchio per #Inzaghi e #Clement, l’allenatore del @ClubBrugge che oggi si gioca gli ottavi per la prima… - sportli26181512 : Regole, trofei e giovani: ecco Clement, l’Inzaghi di Bruges: Regole, trofei e giovani: ecco Clement, l’Inzaghi di B… - sportli26181512 : Bruges, due dubbi per Clement in ottica Lazio: Nel tardo pomeriggio di ieri il Bruges è arrivato nella...… - 1900_since : #Clement allenatore del #Bruges dice la sua -