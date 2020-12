Basket, Marco Belinelli non è sceso in campo contro Sassari per via di un problema fisico (Di martedì 8 dicembre 2020) Stante quanto riporta il Corriere di Bologna, Marco Belinelli, domenica scorsa, non ha fatto il suo esordio con la maglia della Virtus Bologna, contro Sassari, per via di un problema fisico che gli sta dando qualche noia. Il giocatore, ora, dovrebbe saltare sia il match di questa settimana in Eurocup che vede le V-Nere contrapposte al Monaco, che i prossimi due di campionato contro Trieste e Treviso. La prima dell’ex San Antonio Spurs potrebbe addirittura essere il big match del 27 dicembre contro l’Olimpia Milano. Nel frattempo, la situazione della Virtus Bologna è sempre più incandescente dopo l’esonero di coach Djordjevic. Stefan Markovic ha criticato pubblicamente la dirigenza ed è ormai prossimo all’addio, mentre l’altra stella del sodalizio ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) Stante quanto riporta il Corriere di Bologna,, domenica scorsa, non ha fatto il suo esordio con la maglia della Virtus Bologna,, per via di unche gli sta dando qualche noia. Il giocatore, ora, dovrebbe saltare sia il match di questa settimana in Eurocup che vede le V-Nere contrapposte al Monaco, che i prossimi due di campionatoTrieste e Treviso. La prima dell’ex San Antonio Spurs potrebbe addirittura essere il big match del 27 dicembrel’Olimpia Milano. Nel frattempo, la situazione della Virtus Bologna è sempre più incandescente dopo l’esonero di coach Djordjevic. Stefan Markovic ha criticato pubblicamente la dirigenza ed è ormai prossimo all’addio, mentre l’altra stella del sodalizio ...

