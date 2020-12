AirPods Max | ecco le cuffie over-ear di Apple

Leggi su vanityfair

(Di martedì 8 dicembre 2020) Alla fine sono arrivate: sono loro la one more thing di questo ricco 2020 targato Cupertino. E sono come le immaginavamo: asciutte, essenziali, eleganti, comode e potenti. In pieno stile Apple. Sono gli AirPods Max, cuffie wireless che fanno fare un salto alla tecnologia degli AirPods verso il design over-ear con audio ad alta fedeltà, cancellazione attiva del rumore, equalizzazione adattiva, modalità Trasparenza e un gran numero di altre soluzioni per qualsiasi tipo di uso, da quello professionale allo svago assoluto.