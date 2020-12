Adescava minori: pedofilo incastrato dalle ragazze (Di martedì 8 dicembre 2020) Cristina Bassi Una delle vittime, prima di fuggire, è riuscita a scattare una foto del molestatore di 66 anni Adescava ragazzine, anche molto piccole, ma una di loro è riuscita a fotografarlo prima di fuggire e così è stato incastrato e arrestato. Ai domiciliari è finito un uomo di 66 anni di Limbiate, centro non lontano da Monza, con precedenti penali per reati simili. L'uomo è accusato di violenza sessuale, adescamento e atti sessuali con minorenni. La misura cautelare è stata emessa dal gip dopo le indagini coordinate dal pm di Milano Marina Petruzzella e affidate ai carabinieri della Compagnia di Desio. Le vittime dei tre episodi ricostruiti dagli inquirenti hanno 11, 13 e 15 anni, sono tutte residenti in Brianza. Il pedofilo di solito avvicinava le ragazzine in bicicletta. Le indagini sono partite dall'adescamento ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 8 dicembre 2020) Cristina Bassi Una delle vittime, prima di fuggire, è riuscita a scattare una foto del molestatore di 66 anniragazzine, anche molto piccole, ma una di loro è riuscita a fotografarlo prima di fuggire e così è statoe arrestato. Ai domiciliari è finito un uomo di 66 anni di Limbiate, centro non lontano da Monza, con precedenti penali per reati simili. L'uomo è accusato di violenza sessuale, adescamento e atti sessuali con minorenni. La misura cautelare è stata emessa dal gip dopo le indagini coordinate dal pm di Milano Marina Petruzzella e affidate ai carabinieri della Compagnia di Desio. Le vittime dei tre episodi ricostruiti dagli inquirenti hanno 11, 13 e 15 anni, sono tutte residenti in Brianza. Ildi solito avvicinava le ragazzine in bicicletta. Le indagini sono partite dall'adescamento ...

SoniaLaVera : RT @autocostruttore: Pedofilo adescava ragazzine da 11 a 15 anni in bicicletta: ai domiciliari AI DOMICILIARI... Il caso a Limbiate, nel Mi… - autocostruttore : Pedofilo adescava ragazzine da 11 a 15 anni in bicicletta: ai domiciliari AI DOMICILIARI... Il caso a Limbiate, nel… - messveneto : Pedofilo adescava ragazzine da 11 a 15 anni in bicicletta: ai domiciliari: Il caso a Limbiate, nel Milanese: l’uomo… - Taxistalobbyst : @Ladonnacolcapp1 @Luca__Pagani @Nyla_1234 @Vickiegogreen @Stefbazzi - ilfendente : Coppia adescava minori sui social, presi -