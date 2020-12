Valdano: “Il Real Madrid passerà il turno, non necessariamente con una vittoria” (Di martedì 8 dicembre 2020) Jorge Valdano, ex calciatore, allenatore e dirigente del Real Madrid è intervenuto ai microfoni dell’emittente spagnola Radio Onda Cero per analizzare il momento della squadra di Zidane: “A Siviglia la squadra ha dimostrato per l’ennesima volta di stare dalla parte dell’allenatore. Le rotazioni di Zidane? Impossibile farle senza che il livello di competitività della squadra cambi“. Sulle possibilità che il Real Madrid vinca e passi il turno in Champions, eventualità che interessa all’Inter (un pareggio tra Real e Borussia eliminerebbe i nerazzurri), si è espresso così: “Credo che il Real Madrid passerà il turno e non lo farà necessariamente vincendo contro il Borussia ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 8 dicembre 2020) Jorge, ex calciatore, allenatore e dirigente delè intervenuto ai microfoni dell’emittente spagnola Radio Onda Cero per analizzare il momento della squadra di Zidane: “A Siviglia la squadra ha dimostrato per l’ennesima volta di stare dalla parte dell’allenatore. Le rotazioni di Zidane? Impossibile farle senza che il livello di competitività della squadra cambi“. Sulle possibilità che ilvinca e passi ilin Champions, eventualità che interessa all’Inter (un pareggio trae Borussia eliminerebbe i nerazzurri), si è espresso così: “Credo che ilile non lo faràvincendo contro il Borussia ...

