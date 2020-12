‘Uomini e Donne’, Jessica Antonini confessa un dettaglio choc sul suo passato. Poi svela a che programma le piacerebbe tanto partecipare (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il percorso di Jessica Antonini a Uomini e Donne è stato più che lineare. La tronista ha mostrato sin da subito un forte interesse verso Davide Lorusso e infatti, il ragazzo si è poi rivelato la sua scelta. Oggi, a distanza di due mesi da quel momento, i due si vivono la loro storia lontani dai riflettori. In particolare, Jessica ha rilasciato un’intervista a IlGiornale.it in cui ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita passata e presente. Già a Uomini e Donne, la ragazza aveva raccontato della sua vita non sempre facile, soprattutto quando – giovanissima – è scappata di casa per dormire fuori casa a Milano: Appena arrivata ho iniziato a distribuire i miei cv, ma passata l’euforia mi sono resa conto di quanto fosse brutta la mia situazione. Dormivo in stazione Centrale e la sera c’è da aver paura. Ricordo che una sera mi si ... Leggi su isaechia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il percorso dia Uomini e Donne è stato più che lineare. La tronista ha mostrato sin da subito un forte interesse verso Davide Lorusso e infatti, il ragazzo si è poi rivelato la sua scelta. Oggi, a distanza di due mesi da quel momento, i due si vivono la loro storia lontani dai riflettori. In particolare,ha rilasciato un’intervista a IlGiornale.it in cui ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita passata e presente. Già a Uomini e Donne, la ragazza aveva raccontato della sua vita non sempre facile, soprattutto quando – giovanissima – è scappata di casa per dormire fuori casa a Milano: Appena arrivata ho iniziato a distribuire i miei cv, ma passata l’euforia mi sono resa conto di quanto fosse brutta la mia situazione. Dormivo in stazione Centrale e la sera c’è da aver paura. Ricordo che una sera mi si ...

