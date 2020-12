Ue: Cdm sospeso per Lamorgese, discussione su Recovery in stand-by (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - Dopo la sospensione del Consiglio dei ministri -interrotto una volta piombata la notizia della positività della ministra Luciana Lamorgese al Covid- la discussione sul Recovery Fund è rimasta in stand-by. Stasera, a quanto si apprende, potrebbe esserci al riguardo una nuova riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - Dopo la sospensione del Consiglio dei ministri -interrotto una volta piombata la notizia della positività della ministra Lucianaal Covid- lasulFund è rimasta in-by. Stasera, a quanto si apprende, potrebbe esserci al riguardo una nuova riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza.

