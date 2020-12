Reddito di cittadinanza, il sussidio ad altri 50 parenti di ‘ndraghetisti. E Di Maio fa il martire (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Sembra quasi surreale dover difendere ogni giorno il Reddito di cittadinanza“. Inizia così il lungo post su Facebook con cui Luigi Di Maio si scaglia contro chi critica la misura. Il ministro degli Esteri li definisce “in malafede” e impegnati a pensare “solo alla propria propaganda” e ne bolla come “illogico e ipocrita” il ragionamento. Fingendo di non sapere su cosa poggia, quel ragionamento. Se “ogni giorno c’è da difendere il Reddito di cittadinanza”, infatti, è perché ogni giorno ne esce una nuova. L’ultima: la scoperta a Reggio Calabria di altri 50 approfittatori, la maggior parte dei quali familiari diretti di ‘ndranghetisti, per un danno alle casse dello Stato di 375mila euro. altri 375mila euro. Di Maio fa il martire: ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Sembra quasi surreale dover difendere ogni giorno ildi“. Inizia così il lungo post su Facebook con cui Luigi Disi scaglia contro chi critica la misura. Il ministro degli Esteri li definisce “in malafede” e impegnati a pensare “solo alla propria propaganda” e ne bolla come “illogico e ipocrita” il ragionamento. Fingendo di non sapere su cosa poggia, quel ragionamento. Se “ogni giorno c’è da difendere ildi”, infatti, è perché ogni giorno ne esce una nuova. L’ultima: la scoperta a Reggio Calabria di50 approfittatori, la maggior parte dei quali familiari diretti di ‘ndranghetisti, per un danno alle casse dello Stato di 375mila euro.375mila euro. Difa il: ...

ilfoglio_it : Ma quali milioni di nuovi posti di lavoro e occupati. Il reddito di cittadinanza è un sussidio e basta - repubblica : Reggio Calabria, reddito di cittadinanza e buoni alimentari agli uomini del clan. 185 persone denunciate [di Alessi… - VittorioSgarbi : #movimento5patacche Il navigator è uno senza lavoro pagato dallo Stato per cercare lavoro a chi, avendo il reddito… - annasergi : Le famose scoperte dell’acqua calda...su reddito di cittadinanza e gloriose idee simili non mi pronuncio più. Ma pe… - lvoir : RT @PippiCalz: 51 anni, operaio. Percepiva il reddito di cittadinanza ma non era sul divano di casa. È morto risucchiato in una tubazione.… -