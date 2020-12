Prima della Scala 2020 | esibizione stellare di Roberto Bolle

Leggi su dilei

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Unain una veste decisamente inedita quella del, segnata dall’approdo sul piccolo schermo: un evento storico, andato in onda in tv a causa dell’emergenza Coronavirus e non a porte chiuse così come è sempre stato. Il teatro ha portato sul palco un appuntamento imperdibile, fatto di arte e bellezza dal titolo A riveder le stelle di dantesca memoria. Uno spettacolo fatto di musica, balletto, prosa e arte visuale fortemente voluto dal regista Davide Livermore, che ha voluto sottolineare: “Faremo qualcosa di mai vistoe che mai più vedremo dopo”. È stata un’occasione unica per appassionati e non, di vedere un’ampia carrellata di brani che hanno ripercorso la storia dell’opera, non solo italiana, per la registrazione dei quali sono stati coinvolti ben ventiquattro tra i massimi ...