Oppini ha lasciato il GF Vip per colpa di Alba Parietti? La mamma sbotta e Zorzi è “terrorizzato” – VIDEO (Di lunedì 7 dicembre 2020) Francesco Oppini ha lasciato il Grande Fratello Vip per potere riabbracciare la fidanzata Cristina e riprendere in mano il suo lavoro. Una volta uscito, il popolo della rete si è scagliato contro mamma Alba Parietti rea, a loro dire, di averlo influenzato. Francesco Oppini ha lasciato il GF Vip per colpa di Alba Parietti? L’amore... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 7 dicembre 2020) Francescohail Grande Fratello Vip per potere riabbracciare la fidanzata Cristina e riprendere in mano il suo lavoro. Una volta uscito, il popolo della rete si è scagliato controrea, a loro dire, di averlo influenzato. Francescohail GF Vip perdi? L’amore... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Oppini ha lasciato il #GFVip per colpa di Alba Parietti? La mamma sbotta e Zorzi è “terrorizzato” – VIDEO - AlessWrite : Ma non è che niente niente #oppini ha lasciato Cristina??? C'è uno strano, misterioso silenzio. Ma ci sarà lui dietr… - pat70062167 : Oppini in realtà hai solo lasciato il GF ma continui a giocare un perfetto giocatore - Enchanted_24 : @distintamente_ Oppure credono che Oppini abbia lasciato per tutelare Tommaso, non mi spiego altrimenti il comporta… - Reberebby215 : RT @boh02124057: nessuno stasera riempirà quei bicchieri come ciccio oppini, preciso come pochi #gfvip ci manchi, in ogni angolo della cas… -