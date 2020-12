Olimpiadi Parigi 2024: le variazioni del programma rispetto a Tokyo 2020. Esordio assoluto della break dance (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Consiglio Esecutivo del CIO ha appena approvato il programma delle Olimpiadi di Parigi 2024: skateboard, arrampicata sportiva, surf e break dance sono stati confermati come sport aggiuntivi proposti dal Comitato Organizzatore della manifestazione. Sono così 32 gli sport ai Giochi, uno in meno rispetto a Tokyo 2020: oltre ai 28 fissi ed a skateboard, arrampicata sportiva e surf tra gli aggiunti, va registrato l’Esordio assoluto della break dance, mentre non sono stati confermati karate e baseball/softball. QUOTE DI ATLETI Viene finalmente ottenuta la perfetta parità di genere nel numero degli atleti presenti: a Tokyo ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Consiglio Esecutivo del CIO ha appena approvato ildelledi: skateboard, arrampicata sportiva, surf esono stati confermati come sport aggiuntivi proposti dal Comitato Organizzatoremanifestazione. Sono così 32 gli sport ai Giochi, uno in meno: oltre ai 28 fissi ed a skateboard, arrampicata sportiva e surf tra gli aggiunti, va registrato l’, mentre non sono stati confermati karate e baseball/softball. QUOTE DI ATLETI Viene finalmente ottenuta la perfetta parità di genere nel numero degli atleti presenti: a...

