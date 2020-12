Non vediamo gente indignata per la privacy quando si tratta di cashback di Natale (Di lunedì 7 dicembre 2020) A partire da oggi, 7 dicembre, con un aggiornamento dell’app IO della Pubblica Amministrazione, è possibile accedere al programma cashback Natale, che prenderà il via a partire dalla giornata di domani, 8 dicembre e che prevede un rimborso massimo del 10% di tutti gli acquisti effettuati con moneta elettronica in negozi fisici da parte dei cittadini italiani. Il sistema dell’app IO della Pubblica Amministrazione è già – come al solito – sovraccarico, dal momento che in tanti stanno cercando di aderire al programma e di inserire i propri metodi di pagamento da collegare al tracciamento del cashback. LEGGI ANCHE > Vinci una telefonata con Salvini, basta lasciare i tuoi dati Instagram cashback Natale, non c’è nessuna crociata contro la privacy? Una previsione che era stata fatta dalla ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 7 dicembre 2020) A partire da oggi, 7 dicembre, con un aggiornamento dell’app IO della Pubblica Amministrazione, è possibile accedere al programma, che prenderà il via a partire dalla giornata di domani, 8 dicembre e che prevede un rimborso massimo del 10% di tutti gli acquisti effettuati con moneta elettronica in negozi fisici da parte dei cittadini italiani. Il sistema dell’app IO della Pubblica Amministrazione è già – come al solito – sovraccarico, dal momento che in tanti stanno cercando di aderire al programma e di inserire i propri metodi di pagamento da collegare al tracciamento del. LEGGI ANCHE > Vinci una telefonata con Salvini, basta lasciare i tuoi dati Instagram, non c’è nessuna crociata contro la? Una previsione che era stata fatta dalla ...

chetempochefa : 'Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai Ci vediamo da Mario prima o poi' In attesa di averlo con noi ques… - realtimetvit : Rivelazione shock dalle passate stagioni di #MatrimonioAPrimaVista! Nicole e Marco? E chi se lo sarebbe aspettato!… - borghi_claudio : Io ho fatto il mio. @matteosalvinimi Ha fatto il suo. Fi non vota la riforma del MES. Adesso la parola al Parlament… - KaLogos : @angelo_forgione Per quanto ci hanno spiegato, la giustizia sportiva non persegue il reato, ma punisce l'illecito s… - SmitArianna : RT @marcomerlino19: @GarauPina @SmitArianna @armidmar @EffeF61 @blu_mirtillo @Gianmar26145917 @MauriNewWorld @eretico_l @IOSONOERETICO @Sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vediamo La Sansovino pronta a ripartire Iacomoni: "Non vediamo l’ora" LA NAZIONE Natale da virologo ai tempi del Covid: che tristi le feste dei nostri esperti

Un Natale da virologo, da chi si svaga sempre poco. Parafrasando una famosa canzone di Luciano Ligabue, "Una vita da ...

Mathilde Tantot nuda alla finestra, con vista reale

Lei scrive Poesia a commento dell’ennesimo scatto (la sua è una timeline sublimamente monotematica) senza veli che la ritrae affacciata ad una finestra con vista sulla Parigi reale. Colori d’autunno, ...

Un Natale da virologo, da chi si svaga sempre poco. Parafrasando una famosa canzone di Luciano Ligabue, "Una vita da ...Lei scrive Poesia a commento dell’ennesimo scatto (la sua è una timeline sublimamente monotematica) senza veli che la ritrae affacciata ad una finestra con vista sulla Parigi reale. Colori d’autunno, ...