Maltempo nel potentino | una vittima

matteosalvinimi : Vicinanza alle famiglie evacuate nel Modenese per l'esondazione del fiume #Panaro e a tutti i nostri connazionali,… - RegioneER : #MALTEMPO, esondazione #Panaro e piena #Secchia (Mo): @RegioneER chiederà STATO EMERGENZA NAZIONALE. Assessore… - zaiapresidente : ??? #MALTEMPO, ALLAGAMENTI E FRANE NEL BELLUNESE, ESONDATO IL MESCHIO A CORDIGNANO, EVACUATA CASA DI RIPOSO IN ALPA… - CuddyEsmeralda : RT @Tg1Raiofficial: Pioggia, frane e valanghe hanno flagellato la Penisola nel weekend e creato problemi alla circolazione con strade e fer… - Meteolodi : MALTEMPO: è un bollettino di guerra, alluvione nel Modenese, due metri di neve sulle Alpi -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo nel

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...Un uomo di 51 anni è morto a Pignola mentre stava effettuando un sopralluogo per monitorare gli allagamenti causati dal maltempo.