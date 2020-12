Maltempo, domani parchi e cimiteri chiusi a Napoli (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non si ferma l’ondata di Maltempo sul capoluogo campano. domani, giorno della celebrazione dell’Immacolata, resteranno chiusi parchi e cimiteri cittadini. La chiusura è stata disposta nell’ordinanza firmata dal sindaco, Luigi de Magistris a seguito dell’allerta meteo di livello Arancione emanato dalla Protezione civile regionale con previsione d’Fenomeni rilevanti: “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità e venti localmente forti meridionali con raffiche, in attenuazione al pomeriggio, mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non si ferma l’ondata disul capoluogo campano., giorno della celebrazione dell’Immacolata, resterannocittadini. La chiusura è stata disposta nell’ordinanza firmata dal sindaco, Luigi de Magistris a seguito dell’allerta meteo di livello Arancione emanato dalla Protezione civile regionale con previsione d’Fenomeni rilevanti: “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità e venti localmente forti meridionali con raffiche, in attenuazione al pomeriggio, mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

DPCgov : #4dicembre Piogge intense, venti forti, neve e rischio valanghe: nelle prossime ore e domani, #5dicembre, l’Italia… - veterof76 : RT @PossibileIt: L'#emergenzaclimatica è responsabile del raddoppio dei disastri naturali negli ultimi vent'anni. Non chiamiamolo #maltempo… - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MALTEMPO – VIABILITÀ ORE 17.00: « SONO IN CORSO E PROSEGUIRANNO ANCHE DOMANI GLI INTERV… - kiara86769608 : RT @SardiniaPost: La Protezione civile regionale della Sardegna ha esteso il codice giallo anche per tutta la giornata di domani, 8 dicembr… - purple_lady18 : RT @SardiniaPost: La Protezione civile regionale della Sardegna ha esteso il codice giallo anche per tutta la giornata di domani, 8 dicembr… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo domani Maltempo in Campania, si monitorano Liri e Garigliano. Oggi allerta gialla, domani arancione Nuova Irpinia Maltempo, domani parchi e cimiteri chiusi a Napoli

Napoli – Non si ferma l’ondata di maltempo sul capoluogo campano. Domani, giorno della celebrazione dell’Immacolata, resteranno chiusi parchi e cimiteri cittadini. La chiusura è stata disposta ...

Meteo, Immacolata all'insegna del maltempo in Sicilia: allerta gialla con piogge e forte vento

Sarà una festa dell'Immacolata all'insegna del maltempo in Italia, Sicilia compresa . La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo ...

Napoli – Non si ferma l’ondata di maltempo sul capoluogo campano. Domani, giorno della celebrazione dell’Immacolata, resteranno chiusi parchi e cimiteri cittadini. La chiusura è stata disposta ...Sarà una festa dell'Immacolata all'insegna del maltempo in Italia, Sicilia compresa . La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo ...