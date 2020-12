L’app IO non carica i metodi di pagamento con errore carta? Basta avere pazienza (Di lunedì 7 dicembre 2020) Non è un errore sporadico, anzi: L’app IO non carica i metodi di pagamento e restituisce un fastidioso errore carta a molti italiani in queste ore, durante l’attivazione dell’ormai noto cashback di Stato. Proprio nella prima mattinata di oggi 7 dicembre abbiamo riportato la notizia dell’aggiornamento dello strumento utile per ottenere, da domani 8 dicembre, il rimborso del 10% degli importi spesi pagando con carta di credito e debito. Ebbene, dopo un’attenta analisi effettuata anche con prove pratiche in redazione, è possibile dire che non proprio tutto sta filando liscio come l’olio. Purtroppo bisogna pazientare, semmai effettuare più tentativi per fare andare in porto il proprio obiettivo. Va prima di tutto rimarcato come l’attivazione del ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Non è unsporadico, anzi:IO nondie restituisce un fastidiosoa molti italiani in queste ore, durante l’attivazione dell’ormai noto cashback di Stato. Proprio nella prima mattinata di oggi 7 dicembre abbiamo riportato la notizia dell’aggiornamento dello strumento utile per ottenere, da domani 8 dicembre, il rimborso del 10% degli importi spesi pagando condi credito e debito. Ebbene, dopo un’attenta analisi effettuata anche con prove pratiche in redazione, è possibile dire che non proprio tutto sta filando liscio come l’olio. Purtroppo bisogna pazientare, semmai effettuare più tentativi per fare andare in porto il proprio obiettivo. Va prima di tutto rimarcato come l’attivazione del ...

