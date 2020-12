Iv affossa la cabina di regia Tensione al vertice sul Recovery

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Il governo affronta un momento di. Mai come nelle ultime ore l'Esecutivo è stato così vicino alla crisi. Il voto del 9 dicembre sul Mes sarà decisivo per la tenuta della maggioranza, ma laè alle stelle. Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : affossa cabina

la Repubblica

Il fondatore del Movimento detta la linea in un post sul suo blog: "Conte ha già chiarito che disponiamo di tante altre risorse". Il sostegno ...Strumento inadatto e inutile". È così che lo definisce in un post pubblicato sul suo blog, dal titolo evocativo "La Mes è finita", in cui prova a mettere la parola fine al dibattito interno sul fondo ...