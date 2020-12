Formazioni ufficiali Fiorentina-Genoa | Serie A 2020 2021

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ledi, gara valevole per il posticipo la decima giornata del campionato di. Cesare Prandelli è ancora alla ricerca della sua prima vittoria sulla panchina viola dopo l’inizio della sua seconda avventura. I rossoblu, con un successo, potrebbero agganciare proprio i toscani in classifica. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 20:45. Le: Dragowski, Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Callejon, Ribery, Vlahovic.: Marchetti, Goldaniga, Zapata, Bani, Masiello, Lerager, Radovanovic, Sturaro, Pellegrini, Shomurodov, Scamacca. ...

Genoa a caccia di un successo per rimettersi in carreggiata dopo un periodo di grave crisi di risultati. Stesso discorso per la Fiorentina dell'ex-Cesare Prandelli, ancora alla ricerca del primo succe ...A breve le due squadre scenderanno in campo, intanto i due allenatori hanno comunicato le formazioni ufficiali. Prandelli si affida al 4-3-3 con Callejon e Ribery ai lati e Vlahovic punta centrale.