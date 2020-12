Fedez pedinato da un uomo, lo aggredisce: partono le indagini per stalking (Di lunedì 7 dicembre 2020) Fedez vittima di una vicenda molto turbante che ha fatto partire anche un indagine per stalking da parte della polizia. Fedez (Instagram)Nuovi guai legali per il rapper Fedez. Non è nuovo infatti il cantante a queste diatribe legali. una delle ultime che lo hanno visto protagonista riguarda il presidente del Codacons e le accuse di violenza sessista che hanno coinvolto il rapper. Fedez avrebbe rivolto pesanti critiche a Eleonora Daniele una presentatrice che aveva si era scagliata contro la moglie Chiara Ferragni, scatenando involontariamente l’ira dei suoi fan verso di lei. LEGGI QUI>>> Chiara Ferragni: svelato nome della figlia. Web in fermento Prima del Codacons il cantante si era scagliato anche contro la SIAE. Appena due anni fa ha vinto una grande battaglia portando in ... Leggi su kronic (Di lunedì 7 dicembre 2020)vittima di una vicenda molto turbante che ha fatto partire anche un indagine perda parte della polizia.(Instagram)Nuovi guai legali per il rapper. Non è nuovo infatti il cantante a queste diatribe legali. una delle ultime che lo hanno visto protagonista riguarda il presidente del Codacons e le accuse di violenza sessista che hanno coinvolto il rapper.avrebbe rivolto pesanti critiche a Eleonora Daniele una presentatrice che aveva si era scagliata contro la moglie Chiara Ferragni, scatenando involontariamente l’ira dei suoi fan verso di lei. LEGGI QUI>>> Chiara Ferragni: svelato nome della figlia. Web in fermento Prima del Codacons il cantante si era scagliato anche contro la SIAE. Appena due anni fa ha vinto una grande battaglia portando in ...

