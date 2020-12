Eriksen in uscita, la Roma fa sul serio: proposta di scambio da parte dell’Inter (Di lunedì 7 dicembre 2020) Christian Eriksen lascerà l’Inter di Antonio Conte. Il centrocampista danese sta faticando a trovare spazio e i pochi minuti che il tecnico gli ha concesso nelle ultime uscite sono la dimostrazione evidente di come il giocatore non rientri nei suoi piani. A confermare il possibile addio nei giorni scorsi ci aveva pensato direttamente l’ad nerazzurro L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Christianlascerà l’Inter di Antonio Conte. Il centrocampista danese sta faticando a trovare spazio e i pochi minuti che il tecnico gli ha concesso nelle ultime uscite sono la dimostrazione evidente di come il giocatore non rientri nei suoi piani. A confermare il possibile addio nei giorni scorsi ci aveva pensato direttamente l’ad nerazzurro L'articolo

frigiola : @_enz29 Se guardiamo le partite dell'anno scorso, con o senza eriksen l'inter con eriksen ha avuto parziali miglior… - salvoguida23 : RT @Alex_Cavasinni: La polemica su #Eriksen che non festeggia col resto della squadra mi pare una narrazione 'leggermente' distorta. Anche… - SantellaMarco : RT @Alex_Cavasinni: La polemica su #Eriksen che non festeggia col resto della squadra mi pare una narrazione 'leggermente' distorta. Anche… - just80sbaby : RT @Alex_Cavasinni: La polemica su #Eriksen che non festeggia col resto della squadra mi pare una narrazione 'leggermente' distorta. Anche… - micheledalai : @VVMM891 L’uscita dal campo di Eriksen ti è sembrata una scena felice? -