El Shaddai: Ascension of the Metatron in arrivo a sorpresa su Steam

El Shaddai: Ascension of the Metatron, uno dei giochi d'azione più esclusivi lanciati su PlayStation 3 e Xbox 360, uscirà su Steam in futuro. Il director Sawaki Takeyasu ha confermato che sta attualmente lavorando a un porting del gioco su Steam. Ha anche confermato che questa imminente versione includerà audio e sottotitoli in inglese e giapponese. "È attualmente in fase di sviluppo, ma dal momento che immagino che le persone vorrebbero conoscere i suoi progressi, mi piacerebbe condividere il suo stato di volta in volta", ha detto Takeyasu. "Inoltre, poiché l'hardware è cambiato da Xbox e PS3 a PC, stiamo realizzando cose come un launcher che funge anche da opzione per passare dalla voce fuori campo all'inglese e al giapponese e il testo".

