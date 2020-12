DPCM Natale: è vero che non ci sono multe per chi non rispetta i divieti? (Di lunedì 7 dicembre 2020) Oggi il Giornale scrive che: L’ultimo DPCM anti Covid varato dal governo giallorosso si appoggia su un decreto legge che presenta un clamoroso buco nero. Il testo del dl 2 dicembre 2020 n. 158 sulle festività riporta l’elenco delle misure di contenimento che saranno rigorosamente applicate in vista del periodo natalizio, con tanto di obblighi e divieti. Ma nello stesso documento non vi è alcuna traccia delle sanzioni riservate agli eventuali trasgressori di quelle stesse misure. Che si tratti di una svista tecnica commessa dall’esecutivo o di un inaspettato regalo di Natale concesso ai cittadini, la situazione è comunque paradossale La storia dei divieti senza sanzioni è stata ripresa da un articolo del Sole che sottolineava come non fosse possibile applicare sanzioni per divieti in vigore con il ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Oggi il Giornale scrive che: L’ultimoanti Covid varato dal governo giallorosso si appoggia su un decreto legge che presenta un clamoroso buco nero. Il testo del dl 2 dicembre 2020 n. 158 sulle festività riporta l’elenco delle misure di contenimento che saranno rigorosamente applicate in vista del periodo natalizio, con tanto di obblighi e. Ma nello stesso documento non vi è alcuna traccia delle sanzioni riservate agli eventuali trasgressori di quelle stesse misure. Che si tratti di una svista tecnica commessa dall’esecutivo o di un inaspettato regalo diconcesso ai cittadini, la situazione è comunque paradossale La storia deisenza sanzioni è stata ripresa da un articolo del Sole che sottolineava come non fosse possibile applicare sanzioni perin vigore con il ...

