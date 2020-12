Diego Maradona jr piegato dal dolore, per la prima volta parla della morte del padre (Foto) (Di lunedì 7 dicembre 2020) Diego jr, il figlio di Maradona, ha scelto Live – Non è la D’Urso e ieri sera ha parlato per la prima volta della morte di suo padre (Foto). Evidente il dolore sul volto del Diego jr, un sentimento condiviso da sua madre, Cristiana Sinagra. Toni bassi e testa bassa per entrambi, vorrebbero non essere lì, è evidente, ma lo devono a Maradona, devono difenderlo dalla mancanza di rispetto. Tutti parlano del più grande campione al mondo ma pochi lo conoscevano davvero. Diego come tutti attende di sapere cosa è davvero accaduto, perché suo padre è morto. Ha saputo tutto quando era ancora in ospedale a causa del covid. Un messaggio di un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 7 dicembre 2020)jr, il figlio di, ha scelto Live – Non è la D’Urso e ieri sera hato per ladi suo). Evidente ilsul volto deljr, un sentimento condiviso da sua madre, Cristiana Sinagra. Toni bassi e testa bassa per entrambi, vorrebbero non essere lì, è evidente, ma lo devono a, devono difenderlo dalla mancanza di rispetto. Tuttino del più grande campione al mondo ma pochi lo conoscevano davvero.come tutti attende di sapere cosa è davvero accaduto, perché suoè morto. Ha saputo tutto quando era ancora in ospedale a causa del covid. Un messaggio di un ...

