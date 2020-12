Coronavirus, il medico inglese Ben Janaway fa a pezzi una ad una le teorie dei No-vax – Il video (Di lunedì 7 dicembre 2020) Mentre nel Regno Unito arriva il via libera al vaccino Pfizer-Biontech contro il Coronavirus, i cosiddetti No-Vax continuano a fare proseliti. Ecco quindi che un medico del Servizio sanitario nazionale inglese, lo psichiatra Ben Janaway, ha deciso di confutare le teorie del complotto anti-vacciniste, con un video della durata di un minuto postato sui social media. Il filmato, in pochi giorni, ha collezionato centinaia di migliaia di visualizzazioni. E ha un finale a sorpresa. Janaway inizia spiegando cosa sia esattamente un vaccino e come agevoli i compiti del sistema immunitario: «I vaccini sono fatti da una forma inerte o morta di un virus inserita nel corpo, in modo che i globuli bianchi possano sviluppare una risposta immunitaria naturale. Quindi, quando il ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 dicembre 2020) Mentre nel Regno Unito arriva il via libera al vaccino Pfizer-Biontech contro il, i cosiddetti No-Vax continuano a fare proseliti. Ecco quindi che undel Servizio sanitario nazionale, lo psichiatra Ben, ha deciso di confutare ledel complotto anti-vacciniste, con undella durata di un minuto postato sui social media. Il filmato, in pochi giorni, ha collezionato centinaia di migliaia di visualizzazioni. E ha un finale a sorpresa.inizia spiegando cosa sia esattamente un vaccino e come agevoli i compiti del sistema immunitario: «I vaccini sono fatti da una forma inerte o morta di un virus inserita nel corpo, in modo che i globuli bianchi possano sviluppare una risposta immunitaria naturale. Quindi, quando il ...

