Cashback | app IO subito in tilt

(Teleborsa) – Partenza in salita per l'app IO che va in tilt nel giorno in cui si aprono le iscrizioni al piano Cashback. Risultato? I cittadini non riescono ad accedere al servizio nè a registrarsi attraverso l'applicazione. Lo afferma il Codacons, che da questa mattina sta monitorando il funzionamento dell'app raccogliendo le segnalazioni degli utenti. Al momento si stanno riscontrando rallentamenti e malfunzionamenti dell'app Io, con l'impossibilità di accedere alla sezione "Portafoglio" e registrare le proprie carte da utilizzare per i pagamenti ai fini del Cashback – spiega il Codacons – Accedendo a tale sezione l'app chiede dapprima di attendere il caricamento della pagina per poi avvisare, dopo diversi minuti di attesa, che al momento non è possibile caricare i metodi di pagamento, invitando a riprovare in un altro ...

