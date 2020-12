Barbara D’Urso, il selfie con la Arcuri e Garko per festeggiare – FOTO (Di lunedì 7 dicembre 2020) Assieme ai suoi due illustri ospiti, Barbara D’Urso immortala sé stessa e svela ai suoi fans che la puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’ è risultata speciale. Da parte di Barbara D’Urso arriva un bel selfie autocelebrativo, in seguito alla puntata di domenica 6 dicembre 2020 di ‘Live – Non è la D’Urso‘. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Assieme ai suoi due illustri ospiti,immortala sé stessa e svela ai suoi fans che la puntata di ‘Live – Non è la’ è risultata speciale. Da parte diarriva un belautocelebrativo, in seguito alla puntata di domenica 6 dicembre 2020 di ‘Live – Non è la‘. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fanpage : 'Barbara D’Urso, Maria De Filippi, Alfonso Signorini, Alessia Marcuzzi e tutta la schiera della vostra bolgia infer… - xsaransia : Ma vi ricordate Barbara D’Urso che quando si è saputo del virus in Cina ha mangiato in diretta un biscotto della fo… - bubinoblog : LA GIOIA DI BARBARA D'URSO: 'SONO FELICE DI PORTARE NELLE VOSTRE CASE INFORMAZIONE E SORRISI' - mimmop61 : Elisabetta Gregoraci, orrore in studio: 'Solo ora ho scoperto cos'era'. Insinuazione intima dall'ex, le ospiti in r… - Dona82501430 : @GrandeFratello Grande fratello fate vedere il video della sua ex moglie ieri sera a barbara d urso dove l ex moglie approva la loro unione -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Covid e informazione, come difendersi dalle ‘bufale’ Yahoo Notizie