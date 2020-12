Abruzzo zona rossa, governo: «Resti così, sennò verrà diffidata», Marsilio però firma ordinanza (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’Italia non è più in “zona rossa”, se si tiene in conto l’uscita annunciata dell’Abruzzo, fissata dal governo a mercoledì 9 dicembre. E non oggi, lunedì 7 dicembre 2020, come vorrebbe il presidente Marsilio, che ha espresso la sua in un’ordinanza. «Se cambia in autonomia, la regione sarà diffidata», ha avvisato il ministro Francesco Boccia. L’esecutivo, infatti, non ha dato il via libera all’anticipazione programmata dal governatore. Quest’ultimo non demorde: «Lunedì negozi aperti». leggi anche —> Covid, il bollettino di oggi: 18.887 nuovi casi e 564 morti L’Italia è fuori dalla zona rossa, riaprono i negozi in tutte le regioni. Il bollettino del Ministero della Salute nelle ultime 24 h ha registrato 18.887 nuovi casi di contagio ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’Italia non è più in “”, se si tiene in conto l’uscita annunciata dell’, fissata dala mercoledì 9 dicembre. E non oggi, lunedì 7 dicembre 2020, come vorrebbe il presidente, che ha espresso la sua in un’. «Se cambia in autonomia, la regione sarà», ha avvisato il ministro Francesco Boccia. L’esecutivo, infatti, non ha dato il via libera all’anticipazione programmata dal governatore. Quest’ultimo non demorde: «Lunedì negozi aperti». leggi anche —> Covid, il bollettino di oggi: 18.887 nuovi casi e 564 morti L’Italia è fuori dalla, riaprono i negozi in tutte le regioni. Il bollettino del Ministero della Salute nelle ultime 24 h ha registrato 18.887 nuovi casi di contagio ...

