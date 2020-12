Una Vita, Aroa Rodriguez a Tv Soap: “Cinta è forte e determinata. Non smette mai di lottare per raggiungere ciò che desidera” (Di domenica 6 dicembre 2020) L’amore ostacolato tra Cinta Dominguez ed Emilio Pasamar è stato uno dei più tormentati nelle ultime settimane di programmazione della telenovela Una Vita. A causa delle intromissioni di Ledesma (Carlos Kaniowsky), che ha quasi costretto il Pasamar a sposare la figlia Angelines (Sara Sierra), la figlia di Bellita e Josè Miguel (Manuel Bandera) ha dovuto lottare per la sua serenità sentimentale, andando contro tutto e tutti per relizzare il suo desiderio. Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni 7 dicembre: THOMAS dichiara guerra a BROOKE Ad interpretare Cinta è la giovanissima Aroa Rodriguez, che noi di Tv Soap abbiamo intervistato per sapere com’è stato per lei l’arrivo nella celebre Soap iberica. UNA Vita: Tv Soap intervista Aroa ... Leggi su tvsoap (Di domenica 6 dicembre 2020) L’amore ostacolato tra Cinta Dominguez ed Emilio Pasamar è stato uno dei più tormentati nelle ultime settimane di programmazione della telenovela Una. A causa delle intromissioni di Ledesma (Carlos Kaniowsky), che ha quasi costretto il Pasamar a sposare la figlia Angelines (Sara Sierra), la figlia di Bellita e Josè Miguel (Manuel Bandera) ha dovutoper la sua serenità sentimentale, andando contro tutto e tutti per relizzare il suo desiderio. Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni 7 dicembre: THOMAS dichiara guerra a BROOKE Ad interpretare Cinta è la giovanissima, che noi di Tvabbiamo intervistato per sapere com’è stato per lei l’arrivo nella celebreiberica. UNA: Tvintervista...

