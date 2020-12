Sport italiano in lutto | la campionessa è morta in un incidente a soli 18 anni

Leggi su howtodofor

(Di domenica 6 dicembre 2020) Sara Lenzi èa 18in unstradale avvenuto al Rally Sandalion in Gallura, in Sardegna. È in località S’Iscala Pedrosa, nel Comune di Alà dei Sardi, che s'è verificato lo schianto. La ragazza trovava lì assieme al suo team per partecipare all'ultima tappa del Motorallyche era iniziato oggi e avrebbe vissuto il momento clou martedì prossimo, nel giorno dell'Immacolata (8 dicembre). #FOTO A FINE ARTICOLO La tragedia si è verificata durante il percorso tra la prima e la seconda prova speciale di giornata: è stato durante il trasferimento, tutto accaduto in pochi attimi. La ricostruzione della dinamica dell'Sara Lenzi stava percorrendo una strada stretta, asfaltata e in discesa. È stato in quel momento che, ...