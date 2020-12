Smartworking alle Hawaii? Lo Stato offre un volo gratuito per trasferirsi in spiaggia (Di domenica 6 dicembre 2020) Il periodo è certamente difficile per tutti, ma magari per qualcuno può essere anche un’opportunità. Chi non vorrebbe poter lavorare in Smartworking in un posto da sogno come le Hawaii? Ebbene, adesso è possibile. Lo Stato infatti ha pensato a un programma, “Movers and Shakas”, destinato agli statunitensi e agli ex residenti che abbiano più di 18 anni e che durante la pandemia stanno lavorando da remoto. Chi verrà selezionato, dovrà trasferirsi per un mese nell’arcipelago e vivere come membri della comunità, svolgendo anche attività di volontariato. Insomma, un modo per integrarsi con la popolazione locale e dare una mano all’economia. Non si potrà solo godere dei paesaggi paradisiaci che offrono le isole, ma bisognerà essere smartworker che vogliano dare davvero un contributo concreto allo ... Leggi su tpi (Di domenica 6 dicembre 2020) Il periodo è certamente difficile per tutti, ma magari per qualcuno può essere anche un’opportunità. Chi non vorrebbe poter lavorare inin un posto da sogno come le? Ebbene, adesso è possibile. Loinfatti ha pensato a un programma, “Movers and Shakas”, destinato agli statunitensi e agli ex residenti che abbiano più di 18 anni e che durante la pandemia stanno lavorando da remoto. Chi verrà selezionato, dovràper un mese nell’arcipelago e vivere come membri della comunità, svolgendo anche attività dintariato. Insomma, un modo per integrarsi con la popolazione locale e dare una mano all’economia. Non si potrà solo godere dei paesaggi paradisiaci che offrono le isole, ma bisognerà essere smartworker che vogliano dare davvero un contributo concreto allo ...

HAWAII – Si chiama “Movers and Shakas” ed è un progetto destinato agli statunitensi e agli ex residenti che abbiano più di 18 anni e che durante la pandemia di coronavirus lavorino da remoto. Chi non ...

