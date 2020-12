Serie A, Sampdoria-Milan: Brahim Diaz in campo dal 1°, Ranieri con la coppia d’attacco Gabbiadini-Quagliarella. Le formazioni ufficiali (Di domenica 6 dicembre 2020) E' tutto pronto a "Marassi" dove, questa sera, la Sampdoria ospiterà il Milan nella sfida valida per la 10^ giornata di Serie A. Ranieri con la coppia d'attacco Gabbiadini-Quagliarella. Pioli lancia Brahim Diaz titolare nel tridente alle spalle di Rebic.Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Tonelli, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All RanieriMilan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. ... Leggi su mediagol (Di domenica 6 dicembre 2020) E' tutto pronto a "Marassi" dove, questa sera, laospiterà ilnella sfida valida per la 10^ giornata diA.con lad'attacco. Pioli lanciatitolare nel tridente alle spalle di Rebic.Di seguito, ledella sfida:(4-4-2): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Tonelli, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto;. All(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers,, Calhanoglu; Rebic. ...

