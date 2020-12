Liverpool, i tifosi cantano “You’ll never walk alone” ad Anfield – VIDEO (Di domenica 6 dicembre 2020) Una versione più toccante del solito di “You’ll never walk alone” , l’inno del Liverpool. Ecco le immagini da Anfield Dopo quasi un anno Anfield ha riaperto le porte ai propri tifosi in occasione di Liverpool-Wolverhampton. La squadra di Jurgen Klopp come sempre è stata accompagnata in campo dalle note di “You’ll never walk alone”, questa volta in una versione più toccante del solito. You'll never walk Alone from the Kop… One of the greatest sounds in world football! #LIVWOL #beINPL ? HD11 Watch – https://t.co/hkoevnV6B4 pic.twitter.com/THqdEGiy7I — beIN SPORTS (@beINSPORTS EN) December 6, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Una versione più toccante del solito di, l’inno del. Ecco le immagini daDopo quasi un annoha riaperto le porte ai propriin occasione di-Wolverhampton. La squadra di Jurgen Klopp come sempre è stata accompagnata in campo dalle note di, questa volta in una versione più toccante del solito. You'llAlone from the Kop… One of the greatest sounds in world football! #LIVWOL #beINPL ? HD11 Watch – https://t.co/hkoevnV6B4 pic.twitter.com/THqdEGiy7I — beIN SPORTS (@beINSPORTS EN) December 6, 2020 Leggi su Calcionews24.com

