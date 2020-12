L'Abruzzo sta per tornare in zona arancione: riaprono subito i negozi (Di domenica 6 dicembre 2020) Comincia il 'cammino' dell'Abruzzo per il rientro in zona arancione : da domani (lunedì 7 dicembre) riaprono i negozi e mercoledì anche gli alunni delle seconde e terze medie potranno tornare sui ... Leggi su chietitoday (Di domenica 6 dicembre 2020) Comincia il 'cammino' dell'per il rientro in: da domani (lunedì 7 dicembre)e mercoledì anche gli alunni delle seconde e terze medie potrannosui ...

samanthaconlah : Il trash che sta offrendo la Regione Abruzzo Barbara Carmelita se lo sogna. #Abruzzo #noneladurso - Mik_Unofficial : @_ftronkthinking Ma non ho detto che hai torto, dico solo che il governo regionale sta facendo un papocchio - infoitinterno : L'Abruzzo sta per tornare in zona arancione: riaprono subito i negozi - tempoweb : L'#Abruzzo esce dalla #zonarossa. Firmata l'ordinanza ma il #governo non ci sta #Marsilio #zonaarancione #6dicembre… - Aleassiam : MA COSA STA SUCCEDENDO IN ABRUZZO? #zonaarancione #zonarossa #Marsilio -