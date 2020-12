F2 | Sakhir | Mick Schumacher si laurea campione del mondo

(Di domenica 6 dicembre 2020)vince il Mondiale di Formula 2 2020 al termine della sprint race del Gran Premio di, ultimo appuntamento stagionale. Il figlio d'arte riesce a limitare i danni in una ...

SkySportF1 : ?? MICK SCHUMACHER È CAMPIONE DEL MONDO? ?? SUO IL TITOLO FORMULA 2 2020 ?? I risultati ? - pioJj36 : RT @SkySportF1: ?? MICK SCHUMACHER È CAMPIONE DEL MONDO? ?? SUO IL TITOLO FORMULA 2 2020 ?? I risultati ? - thelastcornerit : Mick Schumacher è campione della Formula 2! Daruvala vince Gara 2 a Sakhir - - MarcoDiMarc : La costanza di risultati ha premiato Mick. Forse non il più veloce in assoluto, ma quello più intelligente nello s… - RaiSport : ?? Mick #Schumacher campione del mondo di #F2 Il #pilota tedesco trionfa nonostante il 18° posto nel gp di #Sakhir,… -

Ultime Notizie dalla rete : Sakhir Mick

Mick ha chiuso appena al 18° posto, ma Ilott, 10°, non è riuscito ad approfittarne, consegnado il titolo al figlio di Michael ...Paradossalmente per Mick la gara peggiore dell’anno è stata ... Jehan Daruvala ha colto a Sakhir il primo successo stagionale dopo aver piegato la resistenza di un Ticktum in crisi con le ...