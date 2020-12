F1, Charles Leclerc: “Ho fatto un errore, non mi aspettavo Perez. Verstappen non era arrabbiato” (Di domenica 6 dicembre 2020) Charles Leclerc ha scatenato un incidente nel corso del primo giro del GP del Sakhir 2020, penultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sull’omonimo circuito in Bahrain. Il monegasco, scattato dalla quarta piazzola, non è partito benissimo ed è stato superato da Sergio Perez. Alla seconda staccata importante di un giro velocissimo (si percorre in circa 53 secondi), il pilota della Ferrari ha allungato la frenata per provare a sorpassare il messicano e anche Max Verstappen. Purtroppo il giovane del Principato ha tamponato l’alfiere della Racing Point e ha costretto l’olandese della Red Bull ad allargare la traiettoria, finendo così a muro. Charles Leclerc si è presentato ai microfoni di Sky Sport F1 e ha fatto mea culpa: “Onestamente, quando faccio un ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020)ha scatenato un incidente nel corso del primo giro del GP del Sakhir 2020, penultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sull’omonimo circuito in Bahrain. Il monegasco, scattato dalla quarta piazzola, non è partito benissimo ed è stato superato da Sergio. Alla seconda staccata importante di un giro velocissimo (si percorre in circa 53 secondi), il pilota della Ferrari ha allungato la frenata per provare a sorpassare il messicano e anche Max. Purtroppo il giovane del Principato ha tamponato l’alfiere della Racing Point e ha costretto l’olandese della Red Bull ad allargare la traiettoria, finendo così a muro.si è presentato ai microfoni di Sky Sport F1 e hamea culpa: “Onestamente, quando faccio un ...

SkySportF1 : ?? @Charles_Leclerc 4° in qualifica: 'Restiamo con i piedi per terra' #SkyMotori #F1 #Formula1 #SakhirGP ???? - gianpycrisis : @Charles_Leclerc Grande Charles,hai fatto il giro perfetto!!! Sei stato grande!!! Non mollare mai?? Forza Leclerc e… - rossella1616 : RT @Souriree_m: @Charles_Leclerc ha fatto la stessissima cosa che ha fatto settimana scorsa con il suo compagno di scuderia, con la differ… - sportli26181512 : Formula 1, l'incidente tra Leclerc e Verstappen al 1° giro del GP di Sakhir: Termina dopo poche curve il GP di Sakh… - Souriree_m : @Charles_Leclerc ha fatto la stessissima cosa che ha fatto settimana scorsa con il suo compagno di scuderia, con l… -