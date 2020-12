Covid Token, la spaventosa truffa promette guadagni sulle morti per il virus (Di domenica 6 dicembre 2020) Scoperto un sito che utilizzava una moneta falsa, Covid Token, grazie alla quale si promettevano guadagni. Il meccanismo proposto era molto semplice. Questo periodo di forte crisi causato dallo scoppio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 6 dicembre 2020) Scoperto un sito che utilizzava una moneta falsa,, grazie alla quale sivano. Il meccanismo proposto era molto semplice. Questo periodo di forte crisi causato dallo scoppio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

paolorm2012 : Covid Token, la truffa macabra della moneta virtuale che prometteva guadagni sul numero dei morti per il virus… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Covid Token, la truffa macabra della moneta virtuale che prometteva guadagni sul numero dei morti per il virus https://t.co… - frankietheone1 : RT @repubblica: Covid Token, la truffa macabra della moneta virtuale che prometteva guadagni sul numero dei morti per il virus [di Francesc… - repubblica : Covid Token, la truffa macabra della moneta virtuale che prometteva guadagni sul numero dei morti per il virus [di… - repubblica : Covid Token, la truffa macabra della moneta virtuale che prometteva guadagni sul numero dei morti per il virus -