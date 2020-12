Verissimo oggi | ospiti del 5 dicembre 2020

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 5 dicembre 2020), sabato 5, alle 16.00, tornerà in ondasu Canale5, con una nuova puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare glisarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin., gliSilvia Toffanin intervisterà Gerry Scotti, uno dei volti più celebri del piccolo schermo, che, dopo aver superato la difficile esperienza del coronavirus, racconterà per la prima volta in tv la sua esperienza. Tra le altre cose, dirà: Il mio Natale è sempre stato molto casalingo, senza grandi stranezze. Non cambierà molto, ma quest’anno aspetto l’arrivo della mia nipotina. Sentirò il peso del Natale per tutti quelli che non lo staranno vivendo. Anche Iva Zanicchi, guarita dal ...