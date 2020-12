Reggina-Brescia 2-1 | Crisetig e Denis stendono i biancazzurri

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 5 dicembre 2020)è stata una partita a due facce. Primo tempo assolutamente poco emozionante, le due squadre non sono riuscite a trovre gli spazi necessari per farsi male. Secondo tempo invece molto avvincente, con lache in poco più di dieci minuti arriva a segnare le due reti decisive, con le firme di. Per ilinvece il goal del 2-1 è stato siglato da Ragusa. Com’è andata la partita? Primo tempo Primo tempo abbastanza equilibrato. Le due squadre si sono studiate a fondo senza però trovare la chiave di volta per sbloccare il tabellino. Al 18? Bellomo ci prova per la, senza spaventare più di tanto Joronen, mentre al 28? è ilvicinissimo a passare in avanti con una traversa di Ragusa. Sul ...