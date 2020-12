Omicidio di Pasquale Apicella, al via il processo: quattro rom alla sbarra (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic – Primo giorno di processo in aula per gli imputati della morte dell’agente scelto Pasquale Apicella, il poliziotto deceduto lo scorso 27 aprile dopo un impatto con un’auto ad altissima velocità. La rapina, poi il terribile scontro I sospettati, di etnia rom, scappavano da una rapina ad un bancomat, ad oltre 150 ok orari a fari spenti, contromano. In zona calata Capodichino, a Napoli. Fatale fu, per Pasquale, l’impatto tra l’auto di servizio e quella in fuga dei banditi. Pasquale Apicella lasciò moglie (presente in aula insieme al resto della famiglia) e due bimbi piccoli, di 6 anni e 10 mesi. Ieri sembra che né il ministero dell’Interno né il comune di Napoli si siano costituiti parte civile, nonostante la folta rappresentanza istituzionale presente ai funerali. Il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic – Primo giorno diin aula per gli imputati della morte dell’agente scelto, il poliziotto deceduto lo scorso 27 aprile dopo un impatto con un’auto ad altissima velocità. La rapina, poi il terribile scontro I sospettati, di etnia rom, scappavano da una rapina ad un bancomat, ad oltre 150 ok orari a fari spenti, contromano. In zona calata Capodichino, a Napoli. Fatale fu, per, l’impatto tra l’auto di servizio e quella in fuga dei banditi.lasciò moglie (presente in aula insieme al resto della famiglia) e due bimbi piccoli, di 6 anni e 10 mesi. Ieri sembra che né il ministero dell’Interno né il comune di Napoli si siano costituiti parte civile, nonostante la folta rappresentanza istituzionale presente ai funerali. Il ...

