Natale pisano. Martedì 8 dicembre via all'illuminazione degli alberi in città (Di sabato 5 dicembre 2020) Si accendono le luci sul Natale pisano. Martedì 8 dicembre infatti, come da tradizione, saranno accesi tutti gli alberi di Natale che l'amministrazione ha voluto distribuire per il territorio in vista delle festività. «Quest'anno – ricorda l'assessore al Turismo e Commercio Paolo Pesciatini – addobbi e illuminazione natalizi sono per la prima volta a carico del Comune. Ci siamo mossi per tempo, anche per il perdurare della crisi e delle restrizioni dovute al Covid, per garantire a Pisa, alle periferie e al litorale un clima natalizio degno della nostra storia e della nostre tradizioni. Uno sforzo importante per garantire gli allestimenti natalizi in città senza gravare su attività commerciali ed economiche, che già in questa fase sono messe a dura prova».

