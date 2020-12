Milan | Hauge e quel destino alla Ilicic

(Di sabato 5 dicembre 2020) Ilsi gode la stellina, protagonista col Celtic. La sua storia ricordala diquando arrivò a Palermo Nel silenzio del mercato è arrivato Jens Petter, 21 anni, attaccante norvegese dfolta chioma bionda e una timidezza solo apparente. Poche partite, tre gol. Con il Celtic, in Champions League, una perla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

UEFAcom_it : La ricetta vincente del Milan? ???? La spiega Jens Petter Hauge ??????? #UEL | @acmilan - AntoVitiello : #Hauge ha preso parte a 4 gol in 8 partite con la maglia del #Milan tra Serie A e Europa League, con 3 reti e un as… - AntoVitiello : #Milan aritmeticamente ai sedicesimi di Europa League dopo la vittoria col Celtic e il Ko dello Sparta. Terzo gol p… - serieAnews_com : Il Milan si gode la stellina #Hauge, protagonista col Celtic. La sua storia ricorda quella di #Ilicic quando arrivò… - Angelredblack1 : È tempo di #Hauge Guten Tag. #Hauge Taaac Entro un paio di mesi #Hauge e anche #BrahimDiaz saranno titolari nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Hauge

Le probabili formazioni di Sampdoria-Milan, la gara in programma domenica 6 dicembre alle ore 20:45. La domenica di Serie A si chiude con Sampdoria – Milan, una partita molto importante per entrambe l ...Jens Petter Hauge ha convinto tutti, il norvegese giovedì sera contro il Celtic ha trovato il gol del vantaggio dei rossoneri ed ha servito l’assist a Brahim Diaz per il gol della sicurezza che ha ...